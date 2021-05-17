На детском хоккейном турнире в Саратове произошла массовая драка во время матча ХК «Айсберг» из Горячего Ключа и «Олимп» из Самары. В игре принимали участие хоккеисты 2008 года рождения.

Конфликт начался после нарушения со стороны самарских хоккеистов. Игроки побросали клюшки и начали выяснять отношения. Затем во время розыгрыша штрафного самарские хоккеисты набросились на кубанских спортсменов. Драку разнимали судьи и родители игроков.

Игру остановили при счете 3:6 в пользу команды из Горячего Ключа. Победу в турнире присудили клубу «Айсберг».