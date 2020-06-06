«Мы были военными и принадлежали стране». Ларионов рассказал о конфликте с Тихоновым в конце 80-х

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов рассказал о своем конфликте с Виктором Тихоновым.

— Крутов выступил на вашей стороне в конфликте конца 80-х с Виктором Тихоновым, хотя громко его голос и не звучал.

— Вова был принципиальным человеком. Да, у всех нас случались нарушения режима, но это была часть нашей тогдашней жизни, когда ты много лет был закрыт и от окружающего мира, и даже от своей семьи. Причем Крут — даже дольше, ведь он начал играть за основу ЦСКА в 77-м году, в 17 лет, а я пришел туда последним из пятерки, только в 81-м. То есть он провел в команде 12 лет, а это большой срок.

У него тоже много всего накопилось и накипело, он это высказывал. Но слышали ли нас? Мы были военными и принадлежали стране. Мало кого интересовало, что стоит за теми успехами, которых мы добиваемся. И, когда произошел тот конфликт, он был с нами вместе, потому что его тоже многое не устраивало. И он тоже хотел каким-то образом поменять отношение к людям в той системе, убрать неуважение к правам человека.

— Крутов что-то говорил в интервью Владиславу Листьеву в программе «Взгляд», куда вы ходили вместе с ультиматумом в поддержку Вячеслава Фетисова: если Тихонов не возьмет его в сборную, то не поедут и остальные?

— По-моему, он там говорил чуть ли не больше всех. Потому что я уже выступал, моя позиция была известна, а люди хотели слышать и другие голоса. Мы приехали туда после матча, почти ночью. У нас была одна задача — поддержать Славу и вернуть его в сборную, и нам это удалось.

— Как «Взгляд» на вас вышел?

— По-моему, через Владимира Ясенева, тренера сборной СССР по воспитательной работе, который также отвечал за культурную программу. Это была легендарная личность, и жаль, что его все забыли. Он дружил с народным артистом Союза Юрием Яковлевым, с Александром Ширвиндтом и Михаилом Державиным, многими другими. У него были большие связи в плане культурной жизни Москвы. По-моему, он нам и помог. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Игоря Ларионова — здесь.