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«Мы больше не угроза России». Популярный хоккейный сайт разблокировали для российских болельщиков

8 июля 2020, 15:45
Eliteprospects.com.
Eliteprospects.com.

Статистический хоккейный сайт Eliteprospects.com был разблокирован на территории России. Об этом сообщается в официальном Twitter портала.

«Разблокированы! Eliteprospects.com был заблокирован в России последние пару месяцев, но нам сообщили, что мы больше не считаемся угрозой Матушке России или ее интернет-законодательству, поэтому сайт теперь должен быть доступен для всех хоккейных болельщиков в России».

На основании решения ФНС, сайт ранее был заблокирован за рекламу онлайн казино и букмекеров, не имеющих лицензии на деятельность в России.

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