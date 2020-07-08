«Мы больше не угроза России». Популярный хоккейный сайт разблокировали для российских болельщиков

Статистический хоккейный сайт Eliteprospects.com был разблокирован на территории России. Об этом сообщается в официальном Twitter портала.

Unblocked! https://t.co/cV3UIg59op has been blocked in Russia for the last couple of months, but we have now been informed we are no longer considered a threat to Mother Russia, or her Internet laws, and the website should now be available for all Russian hockey fans #nazdorovje pic.twitter.com/oSnmrt4z68 — Eliteprospects (@eliteprospects) July 8, 2020

«Разблокированы! Eliteprospects.com был заблокирован в России последние пару месяцев, но нам сообщили, что мы больше не считаемся угрозой Матушке России или ее интернет-законодательству, поэтому сайт теперь должен быть доступен для всех хоккейных болельщиков в России».

На основании решения ФНС, сайт ранее был заблокирован за рекламу онлайн казино и букмекеров, не имеющих лицензии на деятельность в России.