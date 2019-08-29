Мужественная игра юного спартаковца помогла академии красно-белых вырвать победу. Видео

«Спартак-2003» выиграл предсезонный турнир «Прорыв» в Сергиевом Посаде. В финале команда академии «Спартака» обыграла «Югру» (1:0). Помог команде добиться успеха Игорь Ларионов, который заблокировал пять бросков соперников, несмотря на то, что потерял клюшку.

Вот так, через терпение и боль добываются победы! Последняя минута, Иван Ларионов (№17), оставшись без клюшки и пластаясь по льду, принимает на себя сразу 5 бросков соперника! Насилу выстояли — и вырвали победу по буллитам, а Ларионов признан лучшим игроком турнира! Боец!!! pic.twitter.com/BhyIT4R0zJ — Академия «Спартак» (@academy_spartak) August 29, 2019

— Вот так, через терпение и боль добываются победы! Последняя минута, Иван Ларионов (№17), оставшись без клюшки и пластаясь по льду, принимает на себя сразу пять бросков соперника! Насилу выстояли — и вырвали победу по буллитам, а Ларионов признан лучшим игроком турнира! Боец!, — говорится в сообщении Twitter академии «Спартака».