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Мужественная игра юного спартаковца помогла академии красно-белых вырвать победу. Видео

14:59
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«Спартак-2003» выиграл предсезонный турнир «Прорыв» в Сергиевом Посаде. В финале команда академии «Спартака» обыграла «Югру» (1:0). Помог команде добиться успеха Игорь Ларионов, который заблокировал пять бросков соперников, несмотря на то, что потерял клюшку.

— Вот так, через терпение и боль добываются победы! Последняя минута, Иван Ларионов (№17), оставшись без клюшки и пластаясь по льду, принимает на себя сразу пять бросков соперника! Насилу выстояли — и вырвали победу по буллитам, а Ларионов признан лучшим игроком турнира! Боец!, — говорится в сообщении Twitter академии «Спартака».

Дополнительная информация

https://twitter.com/academy_spartak/status/1167004945431891968

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