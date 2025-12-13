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13 декабря 2025, 13:23

Мозякин введен в Зал славы отечественного хоккея

Анастасия Пилипенко

Экс-нападающий Сергей Мозякин введен в Зал славы отечественного хоккея, сообщает ТАСС.

Церемония прошла перед матчем Кубка Первого канала-2025 между сборными «Россия 25» и Белоруссии.

Вместе с Мозякиным в Зал славы вошли игроки Владимир Брежнев и Ирина Гашенникова, тренер Дмитрий Богинов и судья Михаил Галиновский. Врач Борис Сапроненков был отмечен премией за вклад в развитие хоккея.

27&nbsp;июля на &laquo;Арене-Металлург&raquo; состоялся прощальный матч Сергея Мозякина.Легендарность матча зашкаливала. Малкин, Дацюк и другие звезды проводили Сергея Мозякина

Мозякин завершил карьеру в 2021 году. С магнитогорским «Металлургом» он выигрывал Кубок Гагарина как игрок (2014, 2016) и как помощник главного тренера (2024). В КХЛ Мозякин установил более 70 рекордов по результативности.

Вместе со сборной России Мозякин стал олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).

Джош Ливо и&nbsp;Сергей Мозякин.Ливо побил великий рекорд КХЛ. Но достижение Мозякина — не менее крутое
Источник: ТАСС
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Сергей Мозякин
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