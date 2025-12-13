Мозякин введен в Зал славы отечественного хоккея

Экс-нападающий Сергей Мозякин введен в Зал славы отечественного хоккея, сообщает ТАСС.

Церемония прошла перед матчем Кубка Первого канала-2025 между сборными «Россия 25» и Белоруссии.

Вместе с Мозякиным в Зал славы вошли игроки Владимир Брежнев и Ирина Гашенникова, тренер Дмитрий Богинов и судья Михаил Галиновский. Врач Борис Сапроненков был отмечен премией за вклад в развитие хоккея.

Мозякин завершил карьеру в 2021 году. С магнитогорским «Металлургом» он выигрывал Кубок Гагарина как игрок (2014, 2016) и как помощник главного тренера (2024). В КХЛ Мозякин установил более 70 рекордов по результативности.

Вместе со сборной России Мозякин стал олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).