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13 ноября, 19:06

Молодежная сборная России разгромила сверстников из Казахстана на турнире в Санкт-Петербурге

Иван Шитик
Корреспондент
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В Санкт-Петербурге 13 ноября стартовал международный товарищеский хоккейный турнир. Программу соревнований открыли молодежные сборные России и Казахстана.

Российская команда разгромила соперников со счетом 6:1.

Голами отметились Давид Мамаладзе, Матвей Мичков, Дмитрий Кателевский, Даниил Лазутин, Никита Чибриков и Дмитрий Бучельников.

В соревнованиях также принимают участие юниорская сборная России (до 18 лет) и молодежная сборная Белоруссии. Турнир завершится 16 ноября.

Молодежная сборная России по хоккею
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