Молодежная сборная России разгромила сверстников из Казахстана на турнире в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 13 ноября стартовал международный товарищеский хоккейный турнир. Программу соревнований открыли молодежные сборные России и Казахстана.
Российская команда разгромила соперников со счетом 6:1.
Голами отметились Давид Мамаладзе, Матвей Мичков, Дмитрий Кателевский, Даниил Лазутин, Никита Чибриков и Дмитрий Бучельников.
В соревнованиях также принимают участие юниорская сборная России (до 18 лет) и молодежная сборная Белоруссии. Турнир завершится 16 ноября.
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