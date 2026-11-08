Молодежная сборная России в пятый раз подряд выиграла Кубок будущего в Санкт-Петербурге

Молодежная сборная России (U-20) стала победителем Кубка будущего в Санкт-Петербурге. В заключительном матче турнира россияне обыграли Белоруссию (U-20) со счетом 6:2.

В составе победителей дубль оформил Назар Привалов, по шайбе забросили Герасимов, Харионов, Федоров и Борин. У белорусов отличились Антонов и Дудич.

Россияне выиграли все три матча турнира с общей разницей шайб 23-5. Ранее команда разгромила Казахстан (7:0) и победила сборную России U-18 (10:3).

Молодежная сборная России завоевала пятый подряд петербургский Кубок будущего. Серия побед команды продолжается с первого розыгрыша турнира в 2022 году.