Молодежная сборная России по хоккею стала обладателем Кубка будущего

Молодежная сборная России по хоккею победила сверстников из Белоруссии в заключительном матче Кубка будущего — 4:0.

Голы в этой игре забили Малик Саберзянов, Роман Лутцев, Александр Плесовских и Вадим Дудоров.

Сборная России U-20 стала победителем Кубка будущего. Ранее молодежка также обыграла сверстников из Казахстана (6:2) и юношескую команду России (6:4), которая заняла третье место на турнире.

Кубок будущего 2025 года проходил в Санкт-Петербурге на арене «СК Юбилейный».