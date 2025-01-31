Минспорт Украины попросил ИИХФ продлить недопуск российских и белорусских хоккеистов

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Всеукраинской федерации хоккея Сергей Мазур попросили президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа продлить отстранение сборных России и Белоруссии.

«Хотели бы подчеркнуть, что допуск российских и белорусских хоккеистов на соревнования под эгидой ИИХФ был бы подрывом ценностей мирового спорта. Мы твердо убеждены, что отстранение представителей России и Белоруссии должно быть сохранено, ваша поддержка в этом вопросе имеет решающее значение», — приводит ТАСС письмо, опубликованное Министерством молодежи и спорта Украины.

31 января председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления Международной федерации хоккея (ИИХФ) Андерс Ларссон заявил, что сборная Швеции не будут бойкотировать соревнования в случае возвращения России.

Российский и белорусский сборные отстранены от международных турниров с весны 2022 года. В феврале 2024-го ИИХФ продлила отстранение национальных команд этих стран на сезон-2024/25.