28 апреля 2025, 16:40

Дегтярев — о сборной «Россия 25»: «Команда отличная. Сплав опыта и молодости»

Константин Белов
Корреспондент

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев оценил состав сборной «Россия 25» на предстоящие майские матчи.

— Команда отличная. Сплав опыта и молодости. Всегда болели, болеем и будем болеть за Россию. Когда выступает национальная команда, то это всегда очень серьезно. Приглашаю всех болельщиков на матчи сборной. Хоккей в России — это национальный вид спорта, у которого прекрасное будущее. Мы все делаем, чтобы работать над нашим возвращением на международную арену.

1 мая сборная России сыграет с Казахстаном в Астане. 2, 5, 6 и 8 мая — с Белоруссией в Астане, Тольятти и Минске.

