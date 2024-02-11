Министр спорта Подмосковья был снят с должности после скандала в СШОР «Атланта»

Как стало известно «СЭ», министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов был снят со своей должности после скандала с ХК «Атлант», о котором писал «СЭ».

6 февраля сообщалось, что правоохранительные органы обнаружили мошеннические действия в СШОР по хоккею с шайбой «Атлант» Мытищи. Несколько лет в школе работала схема, позволявшая переманивать талантливых юных хоккеистов из регионов без компенсации.

По информации «СЭ», подобная схема позволила не платить компенсацию за переход минимум 35 детей.