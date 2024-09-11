Михайлов: «Перед Суперсерией с Канадой внутри была уверенность — мы победим»

Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов заявил, что Сборная СССР по хоккею перед Суперсерией с командой Канады в 1974 году не испытывала боязни.

«Боязни никакой не было. И руководители, и мы понимали, что у канадцев сильная команда, с ней надо бороться и играть от начала до конца. Но где-то внутри у нас была уверенность, что мы победим. Хотя, как я уже говорил, в той лиге были и высокие исполнители, каждая игра была, что называется, от ножа, и команды отдавали все силы для победы. Игроки ВХА хотели доказать, что могут по-прежнему быть в большом хоккее», — сказал Михайлов ТАСС.

Суперсерия проходила с 17 сентября по 6 октября 1974 года. Четыре матча Суперсерии прошли в Канаде, четыре — в Москве. Советские хоккеисты одержали четыре победы, потерпели три поражения и один раз сыграли вничью. Михайлов в семи играх набрал 6 очков (4+2).