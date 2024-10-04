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Михайлов — о Харламове: «На площадке умел все»

Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов в интервью «СЭ» рассказал о Валерии Харламове и памятном разговоре с Анатолием Тарасовым.

— Для Александра Мальцева игрок номер один в нашем хоккее — Анатолий Фирсов. Для Виталия Давыдова — Мальцев. Кого назовете вы?

— Не хочу сравнивать хоккеистов разных поколений. Да это и неправильно. Вот когда мы играли, лучшим был Валера Харламов. Однозначно! Суперигрок, который на площадке умел все. Еще и на трибуну успевал смотреть.

— Помню-помню тарасовский наказ: «Настоящий хоккеист должен видеть своих, чужих и блондинку в третьем ряду». А вам какие слова Анатолия Владимировича особенно врезались в память?

— Как-то после игры мне так по спине и почкам настучали, что мелькнула мысль: «Ну зачем буду лезть на пятак?» Три матча не обострял. И все три не мог забить!

Вызывает Тарасов. Хмуро: «Садись. Думай, почему тебя пригласил». Голову ломаю — где ж я завалился? Вчера если и выпил — чуть-чуть. С утра жену попросил принюхаться — нет выхлопа? Не было!

Тарасову ждать надоело, прервал мои размышления: «Что, надумал?» — «Нет». — «Значит, скажу я вам, молодой человек...» А если Тарасов говорил «молодой человек» — жди «подарка». Сделал паузу — и произнес: «Хоккеиста Михайлова, который работает на пятачке, я знаю. А хоккеиста Михайлова, который лазает по углам, не знаю и знать не хочу! Усек?»

«Вот пристал», — думаю. Но стараюсь на лице это не отобразить — иначе сомнет в крошку. Затем дошло: я же три игры не ходил на пятак. И что? Ноль голов! В следующей полез — сразу забил. Понял, что Тарасов наставляет правильно.

Борис Михайлов. «Харламов на площадке умел все. Еще и на трибуну успевал смотреть». Борису Михайлову — 80!

Борис Михайлов
Валерий Харламов
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