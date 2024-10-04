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Михайлов — о Юрзинове: Скажите при встрече уважаемому Владимиру Владимировичу: «Сколько забил не умеющий бросать?!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов в интервью «СЭ» отреагировал на слова Владимира Юрзинова-старшего.

— В интервью Владимира Юрзинова наткнулся на удивительный пассаж: «У Михайлова не было особых природных качеств, чтобы стать классным хоккеистом. Средние габариты. Корявое катание. Бросать так и не научился. Когда в сборной мы, тренеры, хотели дать команде передышку, говорили: «Боря, а теперь ты от синей линии пощелкай». И у него летели сплошные «бабочки». Он сам смеялся, и ребята хохотали...» Ну и как это понимать — если в чемпионатах СССР вы забросили рекордные 428 шайб и вообще один из лучших игроков в истории нашего хоккея?

— А вы скажите при встрече уважаемому Владимиру Владимировичу: «Посмотрите на башенку. Сколько забил не умеющий бросать?!» Ему сразу все станет ясно. Конечно, у меня и партнеры были классные. Но без нормального броска я бы никогда 428 шайб не наколотил.

— Самая тяжелая из них?

— Четырехсотая. Ребята уже на пустые выкладывают — а у меня все мимо летит! Руки трясутся, ничего поделать с собой не могу. Это тянулось семь матчей. Катастрофа!

Наконец в Риге выкатываемся с Сашей Гусевым на динамовского вратаря Василенка. Шайба у меня, думаю: «Прости, Гусь, не отдам! Либо гол будет, либо Василенку хана». Под планку обычно не бросал, а тут ка-а-ак дал от ушей — тащи! Вы даже не представляете, какое облегчение испытал.

— Вычитал, что у вас дома гигантская коллекция шайб. Самый дорогой вашему сердцу экземпляр?

— Как раз четырехсотая. В Риге забрал, привез домой. Коллекция действительно большая, потом внуку отдам. Но с той шайбой ни за что не расстанусь. Она со мной уже на всю жизнь. Хотя... Может, Юрзинову при случае подарю. Нарисую на листочке шайбу, четверку с двумя нулями — и вручу.

Борис Михайлов. «Харламов на площадке умел все. Еще и на трибуну успевал смотреть». Борису Михайлову — 80!

Борис Михайлов
Владимир Юрзинов-старший
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