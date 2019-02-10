Михаил Кузнецов: "В такой ситуации мужчина просто не может поступить иначе"

Михаил Кузнецов, открывший стрельбу на матче детских команд в Москве, рассказал о том, что побудило его это сделать.

– Для начала хочу принести глубочайшие извинения, – заявил Кузнецов. – Руководству и работникам клуба "Северная звезда", всем детям и родителям, в том числе тем, кто находился рядом во время вчерашнего инцидента. Самое главное – этот досадный эпизод возник из-за моих личных проблем, которые не имеют даже косвенного отношения к хоккейным делам.

– Как это случилось?

– Люди угрожали моей жизни и спровоцировали срыв. Первая драка возникла в ледовом дворце. В тот момент матч нашей команды "Дмитров" 2008 года еще не начался, играли младшие хоккеисты. Второй конфликт произошел на улице рядом с ареной Спортивной школы №2. Далее все случилось очень быстро, но в памяти запечатлелось расплывчато. Меня только что отпустили из ОВД. Я плохо себя чувствую.

– Травматический пистолет до этого применяли?

– Это был первый раз. Проклинаю тот день, когда оформил на него лицензию. Правильно говорил Чехов: "Если на стене висит ружье, то оно должно выстрелить".

– Как восприняли конфликт другие родители в команде?

– Большинству неизвестны причины нашего конфликта, поэтому мнения разделились. Если бы каждый знал все подробности, то были бы на моей стороне. В такой ситуации мужчина просто не может поступить иначе. Повторюсь, что к хоккею это не имело отношения, кроме того, что это произошло рядом со спорткомплексом. Мой сын – абсолютно лучший в своей команде за все годы.

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