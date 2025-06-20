Майоров рассказал о проблемах с дисциплиной олимпийского чемпиона Кожевникова

Двукратный олимпийский чемпион, знаменитый хоккеист Борис Майоров в интервью «СЭ» рассказал историю из игровой карьеры нападающего Александра Кожевникова.

— Вы Кожевникова вспомнили. Когда-то рассказывали уморительную историю про его уход из «Спартака». Вот только подробности я забыл.

— Вот последние сведения, которые я получил из «Спартака». Кожевников выступал в каком-то подкасте. Его спросили про «Спартак» тех времен. Он сказал: «Майоров меня выгнал из команды». Спасибо Усачеву, он все это не выпустил. Потому что многие знают, как было на самом деле.

— Вы когда-то рассказывали — но не грех и повторить.

— Кожевников у меня играл, нарушитель из нарушителей. В понедельник приходит после выходного — от него амбре на пять метров!

— Какая неприятность.

— Я ему раз сказал: «Саша, я понимаю, работа тяжелая. В субботу вас распустили. Ну выпил. Так зачем же в воскресенье нажраться до такой степени?»

— Он что?

— Молчит. Я продолжаю: «Не один я запах улавливаю, а все, с кем общаешься». Это просто невозможно! Организм у него по два литра принимал, что ли? Раз предупредил, второй. А на третий сказал: «На тренировку с таким амбре не приходи». Ну и обрезал его.

— Это что значит?

— В «Спартаке» раз в три месяца выписывалась премия — 300 рублей. Я Кожевникова вычеркнул. Команда в отпуске, сижу на даче. Кто-то гудит около ворот. Выхожу — Кожевников сидит в машине.

— Как нашел?

— Думаю, Сеглин ему подсказал, мой сосед. «Мне с вами надо поговорить». Хорошо, отвечаю. Сейчас ворота открою, загоняй машину, поговорим в доме. Кожевников вдруг говорит: «Не, не надо, давайте здесь». Ну не надо, так не надо. Мне-то какая разница? Сажусь к нему. Он что-то говорит, я отвечаю. А он с бабой приехал!

— Так.

— Баба тоже что-то вякнула. Кожевников на нее переключился: «А ты иди отсюда, чтоб я тебя не видел». Можете себе представить? Елки-палки!

— Пошла гулять?

— Да, вдоль канала отправилась куда-то. А Кожевников мне вдруг заявляет: «Борис Александрович, я жениться собираюсь».

— На той, которая гулять пошла?

— Вот он мне не сказал на ком. Продолжает: «Мне квартира нужна!» Я отвечаю: «Саша, смотри. Тебя пригласили из Пензы. «Спартак» дал однокомнатную квартиру в хорошем месте».

— Где?

— Сейчас это Подкопаевский переулок, рядом с метро «Проспект Мира». Там Старшинов, кстати, живет. Кожевников развелся — оставил жилье жене. Второй раз женился, заимел ребенка. «Спартак» дает ему двухкомнатную квартиру в районе Речного вокзала. Снова развелся — квартиру оставил жене. Говорю: «А вот теперь в третий раз приходишь, просишь. А у меня очередь...»

— Очередь хоккеистов?

— Разумеется. Тяжелые времена — 1988 год! Попробуй что-то получи, выбей накануне развала Советского Союза. Объясняю Кожевникову: «Ты третий раз просишь у «Спартака» квартиру. Ты как хочешь — сразу?» — «Да, сразу!» — «В очереди у меня шесть человек. Я тебе называю фамилии. Решай, вместо кого тебе дать». — «Нет, так не пойдет...»

— Чем разговор закончился?

— Я не выдержал: «Для тебя «Спартак» — это кормушка, что ли?» — «Ну почему кормушка?» — «Ты то женишься, то разводишься, это твои решения. «Спартак» — то здесь при чем?» — «Тогда я ухожу!» Ну и уходи.

— Ушел?

— Ушел. А сейчас рассказывает в подкастах, что его «Майоров выгнал». Написал заявление. Я его подписал. Все!