Майоров рассказал о проблемах с дисциплиной олимпийского чемпиона Кожевникова
Двукратный олимпийский чемпион, знаменитый хоккеист Борис Майоров в интервью «СЭ» рассказал историю из игровой карьеры нападающего Александра Кожевникова.
— Вы Кожевникова вспомнили. Когда-то рассказывали уморительную историю про его уход из «Спартака». Вот только подробности я забыл.
— Вот последние сведения, которые я получил из «Спартака». Кожевников выступал в каком-то подкасте. Его спросили про «Спартак» тех времен. Он сказал: «Майоров меня выгнал из команды». Спасибо Усачеву, он все это не выпустил. Потому что многие знают, как было на самом деле.
— Вы когда-то рассказывали — но не грех и повторить.
— Кожевников у меня играл, нарушитель из нарушителей. В понедельник приходит после выходного — от него амбре на пять метров!
— Какая неприятность.
— Я ему раз сказал: «Саша, я понимаю, работа тяжелая. В субботу вас распустили. Ну выпил. Так зачем же в воскресенье нажраться до такой степени?»
— Он что?
— Молчит. Я продолжаю: «Не один я запах улавливаю, а все, с кем общаешься». Это просто невозможно! Организм у него по два литра принимал, что ли? Раз предупредил, второй. А на третий сказал: «На тренировку с таким амбре не приходи». Ну и обрезал его.
— Это что значит?
— В «Спартаке» раз в три месяца выписывалась премия — 300 рублей. Я Кожевникова вычеркнул. Команда в отпуске, сижу на даче. Кто-то гудит около ворот. Выхожу — Кожевников сидит в машине.
— Как нашел?
— Думаю, Сеглин ему подсказал, мой сосед. «Мне с вами надо поговорить». Хорошо, отвечаю. Сейчас ворота открою, загоняй машину, поговорим в доме. Кожевников вдруг говорит: «Не, не надо, давайте здесь». Ну не надо, так не надо. Мне-то какая разница? Сажусь к нему. Он что-то говорит, я отвечаю. А он с бабой приехал!
— Так.
— Баба тоже что-то вякнула. Кожевников на нее переключился: «А ты иди отсюда, чтоб я тебя не видел». Можете себе представить? Елки-палки!
— Пошла гулять?
— Да, вдоль канала отправилась куда-то. А Кожевников мне вдруг заявляет: «Борис Александрович, я жениться собираюсь».
— На той, которая гулять пошла?
— Вот он мне не сказал на ком. Продолжает: «Мне квартира нужна!» Я отвечаю: «Саша, смотри. Тебя пригласили из Пензы. «Спартак» дал однокомнатную квартиру в хорошем месте».
— Где?
— Сейчас это Подкопаевский переулок, рядом с метро «Проспект Мира». Там Старшинов, кстати, живет. Кожевников развелся — оставил жилье жене. Второй раз женился, заимел ребенка. «Спартак» дает ему двухкомнатную квартиру в районе Речного вокзала. Снова развелся — квартиру оставил жене. Говорю: «А вот теперь в третий раз приходишь, просишь. А у меня очередь...»
— Очередь хоккеистов?
— Разумеется. Тяжелые времена — 1988 год! Попробуй что-то получи, выбей накануне развала Советского Союза. Объясняю Кожевникову: «Ты третий раз просишь у «Спартака» квартиру. Ты как хочешь — сразу?» — «Да, сразу!» — «В очереди у меня шесть человек. Я тебе называю фамилии. Решай, вместо кого тебе дать». — «Нет, так не пойдет...»
— Чем разговор закончился?
— Я не выдержал: «Для тебя «Спартак» — это кормушка, что ли?» — «Ну почему кормушка?» — «Ты то женишься, то разводишься, это твои решения. «Спартак» — то здесь при чем?» — «Тогда я ухожу!» Ну и уходи.
— Ушел?
— Ушел. А сейчас рассказывает в подкастах, что его «Майоров выгнал». Написал заявление. Я его подписал. Все!