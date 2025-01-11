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Майоров — о Недоманском: «Поразили слова этого недоумка!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Советский хоккеист Борис Майоров прокомментировал слова бывшего игрока сборной Чехословакии Вацлава Недоманского о россиянах.

Ранее Недоманский заявил, что считает россиян «примитивной нацией».

«Меня то не то, что удивили, а поразили просто слова этого недоумка! Я бы посоветовал ему почитать историю российского государства, СССР, историю теперешней России и хотя бы визуально узнать тех великих людей, которых вырастила наша земля, это касается и искусства, и театрального искусства, художников, композиторов, исполнителей, ученых в разных областях, государственных деятелей. Может быть, тогда он бы понял, во что он вляпался», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

«Примитивная нация». Известный чех (не Гашек), сбежавший в Канаду, наехал на русский народ

Источник: «ВсеПроСпорт»
Хоккей
Борис Майоров
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