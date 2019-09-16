Хоккеист Игорь Мусатов в суде отказался признавать себя виновным в мошенничестве на 45 миллионов рублей. Экс-нападающему молодежной сборной России грозит до десяти лет колонии по статье «Мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

Мать Мусатова попросила суд отпустить хоккеиста под домашний арест, сообщает Telegram-канал Baza.

— Сегодня я приехала попросить забрать его домой, под домашний арест, в моей квартире, где он жил в детстве. Мы с ним договоримся, он будет сидеть, как маленький. Я уволюсь с работы и буду с ним сидеть, — сказала женщина.

По данным следствия МВД, Мусатов вместе с двумя знакомыми арендовал офис в Москве, который они переоборудовали под банковское помещение. Затем он предложил партнеру по бизнесу приобрести у него 103 биткоина за 45 миллионов рублей. Сделка была запланирована на конец зимы 2018 года, покупатель прибыл в офис и передал деньги одному из подельников Мусатова, однако тот поспешно скрылся. Сначала хоккеист по телефону обещал уладить ситуацию, но позже перестал отвечать на звонки.