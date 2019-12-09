Марченко заменит Зуба в сборной России на Кубке Первого канала

В сборной России, которой предстоит сыграть на Кубке Первого канала, произошли изменения в составе. Вместо защитника СКА Артема Зуба в национальную команду вызван защитник ЦСКА Алексей Марченко, сообщает Twitter ФХР.

Розыгрыш Кубка Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. В столице России 12 декабря команда Алексея Кудашова встретится со Швецией, 14 декабря — с Чехией. 15 декабря россияне в Санкт-Петербурге сыграют с Финляндией, встреча пройдет на футбольном стадионе «Газпром Арена».

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