Один из основателей белорусского футбольного клуба «Крумкачы» Владислав Майоровский высказался о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил: «Любимый хоккеист? Знаете, когда я ближе всех их узнал, то они мне показались все обычными одинаковыми трудягами. Мальцев, Харламов, Михайлов! И я вот сейчас смотрю на них, у меня же своя любительская президентская команда, там бывшие хоккеисты, а я там как «чайник». И вот я иногда смотрю советский хоккей и думаю, что если бы мы играли с канадцами и советской сборной, то они бы нашей любительской команде ни одной бы шайбы не забросили. Мы бы их под орех разделали! Настолько изменился хоккей».

«Собственно, чему удивляться? На рождественском турнире всех под орех и разделывают, — написал Майоровский в Facebook. — Не сомневаюсь, что и сборную СССР ждала бы та же участь. Мальцеву сейчас, как никак, 71, Михайлову — 74, Харламов вообще умер уже. Катком прошлись бы, вне всякого сомнения.