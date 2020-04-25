Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, рекордсмена по количеству заброшенных шайб в составе сборной СССР Александр Мальцев идет на поправку после плановой операции.

— Я вчера с ним разговаривал: у него все хорошо, он идет на поправку. Когда его могут перевезти в Россию, пока неизвестно, — сказал сын Мальцева Алексей Перов в интервью ТАСС.

Ранее председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин сообщил, что 71-летний Мальцев перенес плановую операцию в Германии. Мальцев в клубе занимает должность вице-президента.

Мальцев дважды выигрывал Олимпийские игры (1972, 1976) и девять раз становился чемпионом мира, в 1972 и 1974 годах принимал участие в Суперсериях между сборными СССР и Канады. В 1976 году он вошел в символическую сборную Кубка Канады, на котором советская сборная заняла третье место, а в 1981 году стал обладателем Кубка Канады. Мальцев является лучшим снайпером в истории сборной СССР с 211 голами.