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Сегодня, 15:47

Максим Третьяк поделился впечатлениями от игры за сборную России на турнире в Санкт-Петербурге

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Игра за сборную России по хоккею в матчах в Туле и Санкт-Петербурге доставила вратарю Максиму Третьяку большое удовольствие.

«Рад, что мы выиграли все матчи, команда билась и показала хороший хоккей, порадовала болельщиков», — сказал Третьяк ТАСС.

Партнер Третьяка по команде Дмитрий Николаев сыграл в финале турнира в Петербурге с белорусами (3:2).

«Я не расстроился, что мне не удалось сыграть в финале, — сказал Третьяк. — Главное, что команда выиграла, для меня было удовольствием пытаться помочь команде. Буду прикладывать все усилия, чтобы заработать вызов снова».

Третьяк провел два полных матча — с белорусами в Туле (3:2 ОТ) и с молодежной сборной России (4:2).

Источник: https://tass.ru/sport/14582349
Максим Третьяк
Сборная России по хоккею
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