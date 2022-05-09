Максим Третьяк поделился впечатлениями от игры за сборную России на турнире в Санкт-Петербурге

Игра за сборную России по хоккею в матчах в Туле и Санкт-Петербурге доставила вратарю Максиму Третьяку большое удовольствие.

«Рад, что мы выиграли все матчи, команда билась и показала хороший хоккей, порадовала болельщиков», — сказал Третьяк ТАСС.

Партнер Третьяка по команде Дмитрий Николаев сыграл в финале турнира в Петербурге с белорусами (3:2).

«Я не расстроился, что мне не удалось сыграть в финале, — сказал Третьяк. — Главное, что команда выиграла, для меня было удовольствием пытаться помочь команде. Буду прикладывать все усилия, чтобы заработать вызов снова».

Третьяк провел два полных матча — с белорусами в Туле (3:2 ОТ) и с молодежной сборной России (4:2).