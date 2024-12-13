Хоккей
Сборная России
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 22:31

Сушинский: «Удивило, что хоккей лидирует в России с таким отрывом. Дело в победах»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион мира Максим Сушинский прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта в стране.

В результате опроса выявили, что 27 процентов россиян считают национальным видом спорта хоккей, еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.

«Честно говоря, удивительно для меня, что хоккей с таким отрывом лидирует. Читал отчет, там в том числе суммировались победы спортсменов, а их в нашем виде спорта определенно больше, чем в том же футболе. В фигурном катании вот есть значимые достижения. Странно, что не было синхронного плавания, в котором Россия всегда доминировала. Но, видимо, сказалась и сама популярность, кого больше показывают. Футбольных трансляций больше, а вот успехов нет», — приводит слова Сушинского «ВсеПроСпорт».

Источник: ВсеПроСпорт
Максим Сушинский
Хоккей
Читайте также
В Грузии назвали путем в никуда интеграцию в Евросоюз
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории России
Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты ЧМ
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
Из Соболева сделали «диверсанта». Что происходит в «Спартаке»
Форвард «Тампы» Кучеров набрал 6 очков и стал первой звездой дня НХЛ
Популярное видео
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ФХР и Федерация зимних видов спорта ОАЭ подписали Меморандум о сотрудничестве

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости