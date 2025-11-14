Джиошвили — о вызове в сборную России: «Для меня это большая гордость и радость»

Форвард московского «Динамо» Максим Джиошвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» (4:5), а также вызов в сборную «России 25».

— Что не удалось в игре с «Ак Барсом»? Оставить Миллера?

— Наверное, да. Он с отличным броском, с отличным катанием.

— На данный момент у «Динамо» серия из трех поражений. Есть ли паника?

— Поражения не приносят уверенности, но мы работаем правильно. Бывает такое, у всех бывает. Не знаю, паники нет.

— Вас вызвали в сборную «России 25» на Кубок Первого канала. Каковы ощущения?

— После игры сказали. Очень приятно. Рад и горд этому. Буду выкладываться на полную. Я считаю, что это очень почетно. Для меня это большая гордость и радость.

В этом сезоне Джиошвили провел за «Динамо» 25 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал шесть голевых передач.