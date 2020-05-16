«Людям все это надоело». Фетисов высказался о нарушениях самоизоляции в России

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» высказался о нарушениях режима самоизоляции в России.

— Что вы можете посоветовать людям в период пандемии? Многие перестали соблюдать самоизоляцию. Людей на улицах все больше.

— Людям это все уже надоело. Это непростая история. Ведь у каждого разные возможности. Точно могу сказать, что никто пока не знает масштабы этой трагедии. Поэтому государство где-то перестраховывается, как и весь мир. Терпение — это одно из качеств успешности. Нарушив правила, которые тебе предлагают, ты сам несешь риски принести эту заразу домой и заразить своих близких. Каждый сам для себя принимает это решение. Думаю, что уже сегодня мы должны начать обсуждать нашу дальнейшую жизнь. Ради чего мы все терпим? Что будет дальше? Это очень важный момент, связанный с психологией. Мы народ, который много терпел в истории и благодаря этому выходил победителем. Настрой однозначно должен быть позитивный. (Алена Гребенькова)

Большое интервью Фетисова