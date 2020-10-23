Леонид Вайсфельд: «Взрослые игроки сборной только недавно вернулись с карантина. Звать их сейчас не было смысла»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказал свое мнение о составе сборной России на предстоящий этап Евротура Кубок Карьяла.

— Очень интересное решение приняла федерация хоккея, опубликовав состав сборной, который будет участвовать на Евротуре в Финляндии. Практически полностью сборная состоит из кандидатов на поездку на молодежный чемпионат мира, и это совершенно правильно. Во-первых, у руководства сборной будет возможность в очень хороших боевых условиях проверить игроков-кандидатов, а, во-вторых, они получат игровую практику. Если говорить о взрослых игроках, постоянно играющих за национальную команду, то многие из них только недавно вышли из карантина и находятся не в лучшей форме. Так что привлекать их на этап Евротура не было особого смысла.