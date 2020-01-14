Легендарный хоккеист, который навсегда вошел в историю. 72 года со дня рождения Харламова

14 января 1948 года в Москве родился будущий легендарный советский хоккеист Валерий Харламов. Сегодня ему исполнилось бы 72 года.

Харламов — двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976) и восьмикратный чемпион мира. Лучший хоккеист СССР (1972, 1973). Член Зала славы ИИХФ (с 1998 года) и член Зала хоккейной славы в Торонто (с 2005 года).

Всю свою карьеру нападающий провел в ЦСКА. В составе армейского клуба он 11 раз выигрывал чемпионат СССР и пять раз — Кубок страны.

27 августа 1981 года Валерий Харламов и его жена Ирина разбились в автокатастрофе на 74-м километре Ленинградского шоссе близ Москвы.