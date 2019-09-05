Ледовую арену в Екатеринбурге на месте снесенной телебашни начнут строить в сентябре

Строительство ледовой арены в Екатеринбурге на месте снесенной телебашни начнется в сентябре 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «УГМК-Холдинга» Андрея Козицына. Недостроенная башня была снесена 24 марта. Ранее сообщалось, что стоимость ледовой арены составит порядка 140 миллионов евро. Помимо хоккея, на ней планируется проведение соревнований по 11 видам спорта, включая мини-футбол и баскетбол.

— На этой неделе мы должны получить разрешение на строительство. В сентябре мы должны начать стройку. В 2022 году, если все будет по плану, мы должны закончить строительство, — сказал Козицын.