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Член совета ИИХФ Козиолс об отстранении сборной России: «У нас были более убедительные аргументы»

Константин Белов
Корреспондент
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Член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о решении по допуску сборной России.

4 февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила российскую национальную команду до участия в чемпионате мира-2026. Сообщается, что ФХР сможет оспорить решение после ЧМ-2025.

«Мы выслушали речь Павла Буре. Была ли она убедительной? У нас были и другие — более убедительные аргументы, и благодаря им решение было принято! Большего я не могу сказать», — сказал Козиолс «СЭ».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.
Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

Хоккей
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