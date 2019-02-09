Коварж и Секач не сыграют в матче со сборной России

Нападающие сборной Чехии Ян Коварж и Иржи Секач не смогут принять участие в игре с российской командой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Чехии.

- Секач, Коварж и Гулаш сегодня улетают в свои клубы и завтра играть не будут, - сообщили агентству в пресс-службе.

На текущем этапе Евротура Коварж сумел отметиться хет-триком в ворота шведов (5:2), а Секач забросил две шайбы финнам (3:1). Милан Гулаш был капитаном команды.

Сборные России и Чехии скрестят клюшки в воскресенье, 10 февраля. Начало встречи в 14:00.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

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