Константин Окулов: "Ждал вызова в сборную, буду доказывать, что это было не зря"

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился в интервью официальному сайту "красно-синих" эмоциями от вызова в сборную России.

- Только позитивные эмоции, я рад, что вызвали в сборную, мне дали шанс, нужно им воспользоваться, - сказал Окулов. - Теперь буду доказывать, что меня не зря вызвали, надеюсь, что сыграю хорошие игры, помогу команде выиграть эти матчи.



У сборной всегда одна-единственная цель – выиграть Евротур, а личные цели – показать свою лучшую игру. Если честно, был и удивлен, но и ждал этого вызова. Каждый игрок хочет вызова в сборную и ждет его в глубине души, но я всегда стараюсь доказать своей игрой, чтобы меня вызвали. Не хочу загадывать насчёт моего выступления на чемпионате мира, все еще впереди. Всё зависит только от меня самого, сыграю хорошо, почему бы и нет.

Сборная России сегодня проведет в Ярославле вынесенный матч Шведских хоккейных игр против национальной команды Финляндии. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия - Финляндия