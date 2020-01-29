Клюшка Валерия Харламова выставлена на продажу. Деньги пойдут на лечение годовалого мальчика с редчайшим заболеванием

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов выставил на продажу клюшку Валерия Харламова.

За клюшку Коно 221 из середины 70-х с личным клеймом легендарного хоккеиста и автографами игроков сборной СССР Муратов просит не меньше 100 тысяч долларов.

Полученные деньги пойдут на лечение годовалого мальчика с редчайшим генетическим заболеванием.

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