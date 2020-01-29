Клюшка Валерия Харламова выставлена на продажу. Деньги пойдут на лечение годовалого мальчика с редчайшим заболеванием
18:27
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов выставил на продажу клюшку Валерия Харламова.
За клюшку Коно 221 из середины 70-х с личным клеймом легендарного хоккеиста и автографами игроков сборной СССР Муратов просит не меньше 100 тысяч долларов.
Полученные деньги пойдут на лечение годовалого мальчика с редчайшим генетическим заболеванием.
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https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/28/83671-timur-i-ego-komanda
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