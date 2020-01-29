Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Россия

Клюшка Валерия Харламова выставлена на продажу. Деньги пойдут на лечение годовалого мальчика с редчайшим заболеванием

18:27
Валерий Харламов. Фото Анатолий Бочинин
Валерий Харламов. Фото Анатолий Бочинин

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов выставил на продажу клюшку Валерия Харламова.

За клюшку Коно 221 из середины 70-х с личным клеймом легендарного хоккеиста и автографами игроков сборной СССР Муратов просит не меньше 100 тысяч долларов.

Полученные деньги пойдут на лечение годовалого мальчика с редчайшим генетическим заболеванием.

«Учитель в Бильбао ударил Харламова за отказ молиться». Потрясающее интервью с родной сестрой Легенды №17 //
Суперсерия, первая авария, Тарасов и Тихонов, смерть, «Легенда №17». Интервью сестры Валерия Харламова

Дополнительная информация

https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/28/83671-timur-i-ego-komanda

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир