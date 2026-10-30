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КХЛ сделала заявление о решении CAS по допуску российских сборных на турниры ИИХФ

КХЛ приветствовала решение CAS о допуске российских сборных

Алина Савинова

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с заявлением по поводу вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении сборных России по хоккею.

30 октября стало известно, что CAS обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к соревнованиям под эгидой организации.

«КХЛ рада решению Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккейных сборных до международных соревнований. Это важное решение, которое добавит мотивации всем нашим хоккеистам и тренерам, и позволит мировому хоккею вернуться в обычное рабочее русло», — говорится в заявлении.

Хоккеисты сборной России.Российский хоккей возвращается на мировую арену! CAS обязал ИИХФ допустить наши сборные к международным турнирам

В КХЛ подчеркнули, что пока рано говорить о возможных изменениях в структуре календаря сезона. После утверждения всех решений лига проведет консультации с Федерацией хоккея России (ФХР) о порядке привлечения игроков из КХЛ на международные турниры.

«Лига будет рада, если молодые игроки, которые ярко проявляют себя в КХЛ, смогут впервые за шесть лет принять участие в молодежном чемпионате мира, стартующем 26 декабря. 22 декабря наш хоккей отметит 80-летие, в день хоккея пройдут заключительные матчи Кубка Первых. Участие молодежной сборной в чемпионате мира станет хорошим подарком для наших болельщиков», — отметили в КХЛ.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го.

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Источник: https://t.me/khl_official_telegram/56897
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