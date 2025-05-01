Сборная России по хоккею в формате «Россия 25» проводит первый матч майского турне. Национальная команда играет с Казахстаном на турнире Qazaqstan Hockey Open в Астане в четверг, 1 мая.

Начало матча Казахстан — России — в 15.00 по московскому времени (в 17.00 по местному).

В прямом эфире смотреть игру российских и казахстанской сборных можно в трансляции Федерации хоккея России в группе ВКонтакте и на сайте ФХР. Также игру показывает телеканал «Матч! Страна».

В рамках турнир Qazaqstan Hockey Open в Астане сборная России также сыграет с Белоруссией в пятницу, 2 мая. Эта игра начнется в 14.00 мск (в 16.00 по местному времени).

В туре национальной команды России далее будут матчи с Белоруссией в Тольятти (5 и 6 мая) и Минске (8 мая).