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Сегодня, 23:00

Каспарайтис отметил надежность и жесткость олимпийского чемпиона Баутина

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением об ушедшем из жизни защитнике Объединенной команды на Олимпиаде-1992 Сергее Баутине.

2 января пресс-служба московского «Динамо» сообщила, что Баутин скончался в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.

«Серега никогда не стеснялся сказать правду в глаза, если игра шла плохо. Мог сказать прямо — соберись или вообще не выходи, — цитирует Каспарайтиса ТАСС. — Из-за этого он и стал капитаном команды, потому что иначе невозможно за короткое время стать чемпионом Олимпиады и страны, быть задрафтованным в НХЛ, когда ты пришел, что называется, из ниоткуда. Я помню, как он пахал всегда».

Каспарайтис заявил, что Баутин был очень жестким защитником.

«Как защитник он действовал очень жестко, хоть у него катание было не самым лучшим, играл он здорово и мог поймать игрока с опущенной головой, когда это можно было еще делать. Он был неуклюжим, корявым, но с большим характером, все время был веселым, очень хорошим и надежным партнером по команде, всем помогал.

Конечно, очень жалко, что такой человек ушел из жизни, все-таки молодой еще был. Ему не удалось закрепиться в НХЛ, но то, что он добился успехов за такое короткое время, показывает, каким он был удивительным игроком и личностью", — добавил он.

Сергей Баутин (в&nbsp;центре). Ушел, не дожив до 60. Не стало олимпийского чемпиона и легенды «Динамо»
Источник: ТАСС
Дарюс Каспарайтис
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