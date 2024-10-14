Касатонов рассказал об угоне двух его машин во время последнего сезона в карьере

Великий защитник Алексей Касатонов в большом интервью обозревателю «СЭ» рассказал о том, как в последнем его сезоне в карьере, проведенном в ЦСКА, у него угнали два автомобиля и едва не угнали третий, а также вспомнил о конфликте Виктора Тихонова с полковником Александром Барановским, начальником «большого» ЦСКА, и появлении двух армейских команд.

— Мы с семьей каждое лето ездили домой, но все-таки не до конца понимали всю реальность. Например, мне сложно было предполагать, что у меня за время игры за ЦСКА угонят две машины. Причем первую, джип, я привез из Америки. Поставил у товарища в охраняемом гараже, улетел. Вернулся — нет. Милицию вызвал — все без толку.

После этого Гущин дал мне «Волгу», записанную на клуб, чтобы мне было на чем ездить. Ее прямо от дома на улице Правды увели. А потом еще один джип — почти. Он из двора уже фактически выезжал, но тут, к счастью, сработала блокировка руля. Машина просто отключилась, а угонщики исчезли до того, как я прибежал. Опять же, заявили в милицию — ни ответа, ни привета. У ребят, которые тогда машины угоняли, это был серьезный бизнес, все и везде было схвачено.

Страна, конечно, была уже другая. На выезды в Новосибирск, Тольятти, Самару, где нас ждали такие гостиницы и питание, что вспомнить страшно, я брал с собой из Москвы баул с формой и огромную бутыль воды. Чтобы местной не отравиться.

Как раз в том сезоне начался жесточайший конфликт между Тихоновым и полковником Барановским, новым начальником «большого» ЦСКА. У него были серьезные связи в верхушке Минобороны, и он пробил, чтобы министр Павел Грачев уволил Тихонова и Гущина из клуба. Но те сдаваться не собирались, посчитав увольнение незаконным. В итоге это привело к созданию двух армейских команд и их параллельному существованию. Мне даже звонили какие-то командиры и просили, чтобы не поддерживал Тихонова.

С Барановским я встречался, имела место попытка перетянуть меня на свою сторону. Но моя позиция была понятной и однозначной. Я никогда бы не забыл, сколько Тихонов для меня сделал. К тому же понимал, на чьей стороне правота. Для меня было очевидно, что Барановский все это затеял только ради объекта, Ледового дворца ЦСКА.

Дворец был арендован нами на 49 лет, но находился на территории спортклуба ЦСКА, и пока шли судебные разбирательства, нам и воду отключали, и электричество. Выставленные Барановским солдаты, молодые пацаны, смущаясь, не пускали Тихонова во дворец. Говорили — приказ. В какой-то момент нас заставили снять логотип ЦСКА с маек, и остался только пингвин — со времен сотрудничества с «Питтсбургом». Но потом вышли из положения: переименовались в ХК ЦСКА.

Тихонова поддержала и Москва в лице мэра Юрия Лужкова, и управделами президента России Павел Бородин. Виктор Васильевич не был той фигурой, которую легко свалить. Закончилось все тем, что Грачева на посту министра обороны сменил маршал Игорь Сергеев, истовый болельщик ЦСКА, который ходил на матчи и уважал Тихонова. Сергеев убрал Барановского, назначил начальником армейского спортклуба прославленного борца Михаила Мамиашвили. Тихонов войну выиграл, а две команды спустя время были объединены.

Но это было уже после. А в моем последнем сезоне команда из-за конфликта еле выживала. Виктор Васильевич свои последние личные деньги отдавал, чтобы не сняться с соревнований. В Тольятти и Самару даже на автобусах ездили, а жили там в условиях, которые даже общагой не назовешь. Вспоминать не хочется. Долги перед командой были очень большими, а я жил на накопления с энхаэловских времен. Причем жил дома — благо это близко, на улице Правды. На сборы сажать команду уже было некуда. В итоге, когда рассчитывались с клубом, где-то уступил.

— Тихонов во всей этой кутерьме успевал тренировать?

— Нет. Ему стало совсем не до хоккея, и тренировки в основном проводил его помощник Владимир Попов. А Виктор Васильевич должен был постоянно с кем-то встречаться, сидеть в приемных, о чем-то просить. Тихонов, представляешь?! Но он пошел на принцип, потому что бригада Барановского пришла с жесткой постановкой вопроса: вот этих — убрать. В плей-офф, несмотря на наши огромные проблемы, ХК ЦСКА вышел, но в первом же круге проиграл «Магнитке». Эти два матча — тогда первый круг игрался до двух побед — стали для меня последними в карьере.