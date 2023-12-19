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Сегодня, 15:31

Карпухин высказался о договоре между ФХР и Индией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Трактора» Илья Карпухин рассказал о гала-ужине сборной России во время Кубка Первого канала.

«Был гала-ужин, сходили в театр, посмотрели балет, послушали музыку. Вручали разные премии — от игроков до организаторов мероприятий. Потрясающий вечер, конечно. Договор о сотрудничестве с Индией? Не думаю, что Индия зайдет уже в следующем году. Скорее это на перспективу, чтобы развивать хоккей во всех странах мира. Было бы мне интересно сыграть против нехоккейных стран? Если будут качественные игроки, то почему бы и нет? Хоккей не имеет привязки к гражданству», — приводит слова Карпухина «РБ Спорт».

Сборная России стала победителем Кубка Первого канала, который проходил с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-traktora-karpuhin-dogovor-fhr-s-indiej-e-to-skoree-na-perspektivu/
Хоккей
Сборная России по хоккею
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