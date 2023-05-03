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Сегодня, 14:17

Карпухин назвал турне сборной России популяризацией хоккея

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «России 25» Илья Карпухин рассказал о турне национальной команды.

«Вызов в сборную — это всегда очень приятно. Это говорит о том, что твою игру оценили. Сильного удивления не было. На мой взгляд, все закономерно и логично. Все к этому и шло. Играть в сборной — это честь, всегда приезжаю с большой радостью. Круто, что мы играем в регионах — Челябинск, Красноярск, Тула, поэтому здесь скорее популяризация хоккея. Это важная миссия для нас», — приводит слова Карпухина «РБ Спорт».

Накануне, 2 мая, олимпийская сборная России (U25) в Челябинске разгромила сборную Беларуси со счетом 4:0.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-karpuhin-turne-sbornoj-rossii-populyarizatsiya-hokkeya-e-to-vazhnaya-missiya-dlya-nas/
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