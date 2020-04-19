«Канадец ткнул меня клюшкой в пах, а потом симулировал». Российский игрок молодежной сборной вспомнил эпизод финала МЧМ-2020

Защитник молодежной сборной Егор Замула во время лайва на YouTube-канале «СЭ» вспомнил один из моментов финала последнего молодежного чемпионата мира против Канады (3:4).

— Что вам сказал капитан канадской сборной в финале МЧМ, когда вас удалили?

— Он подъехал ко мне и заехал то ли черенком, то ли пером клюшки мне в ракушку. Было очень неприятно. Я не хотел его бить в лицо, толкнул плечом, и он полетел. Он грамотно меня вывел из себя, не спорю. Это моя ошибка, на которой мне надо учиться. Буду знать, как вести себя в таких ситуациях.

— С его стороны ведь была симуляция?

— Я считаю, что да. Он мог не падать, остаться на месте. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

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