Каменский: «Я бы хотел, чтобы Жамнов остался и дальше развивал сборную России»

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский отреагировал на «неудовлетворительную» оценку Федерации хоккея России (ФХР) главному тренеру национальной команды Алексею Жамнову.

«Я лично бы хотел, чтобы он остался и дальше развивал [сборную России], — цитирует Metaratings.ru Каменского. — Вероятно, сказалось поражение от сборной Беларуси. Но были разные задачи. Понятно, что у сборной России всегда есть цель — выиграть. Если говорить о результате, то [они] неудовлетворительные. Но мы за две игры хотели проверить как можно больше игроков, смотрели в будущее. Если выигрывать, это одно, если хотели посмотреть на всех ребят, другое. Увидеть новые лица.

Что означает формулировка «неудовлетворительные результаты»? Смотря, как расценивать. Если смотреть по двум матчам, то в одном выиграли, в другом —проиграли. Я не знаю, как рассматривать. Опять же, неудовлетворительные результаты — понятие растяжимое. Если говорить о сезоне, то его не было. Естественно, мы проиграли белорусам. Это неудовлетворительно. Но тренерский штаб хотел просмотреть как можно больше ребят. Не получилось выиграть. Ну, и такое бывает".

На Кубке Первого канала сборная России не смогла выиграть трофей, выиграв у Казахстана (6:2) и проиграв Белоруссии (4:5 Б).