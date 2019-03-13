Источник: певица Началова попала в реанимацию после судебного иска от бывшего гражданского мужа и чемпиона мира Фролова

Известная российская певица Юлия Началова, которая страдает диабетом, попала в реанимацию после того, как на нее подал в суд бывший гражданский муж и бывший нападающий "Лос-Анджелес" Александр Фролов, сообщает Телеграм-канал Mash.

Началова прожила с ним пять лет в четырехкомнатной квартире на улице Нежинской. Апартаменты достались певице от другого бывшего мужа – экс-хавбека ЦСКА Евгения Алдонина, с которым развелась в 2011 году.

– В 2015-м Фролов пытался половину квартиры выкупить – отдал Началовой 20 миллионов. Через год пара рассталась, а в 2018-м певица сказала, что муж ей не заплатил, значит, доля не его. Началова придумала хитрый план: оформила временную регистрацию в Нижнем Новгороде и передала права ООО "Весенние инвестиции". Фролов подал ответный иск, у Началовой, которая страдает диабетом, резко подскочил сахар. Певица – в реанимации, хоккеист – на соревнованиях в Южной Корее, – информирует Телеграм-канал Mash.

Фролов становился чемпионом мира в составе сборной России в 2009 году. Ранее выступал за ЦСКА, "Торпедо", "Авангард" и другие клубы. Сейчас 36-летний спортсмен является игроком корейского "Дэмен".