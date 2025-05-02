Хоккей
2 мая, 19:42

Ильин — о дебюте за «Россию 25»: «Почувствовал небольшой мандраж, но успокоился после первого периода»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий команды «Россия 25» Михаил Ильин поделился эмоциями после дебюта за сборную.

2 мая «Россия 25» уступила Белоруссии в рамках «Тура сборной» — 2:4. Игра проходила в Астане.

«Очень приятно играть с такими звездными и заслуженными игроками. Присутствовал небольшой мандраж, но уже после первого периода успокоился и стало проще играть», — цитирует Ильина пресс-служба ФХР.

Ранее «Россия 25» переиграла Казахстан в стартовом матче «Тура сборной» — 4:1. 5 мая россияне снова встретятся с белорусами. Матч состоится в Тольятти.

Источник: ФХР
