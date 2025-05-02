Хоккей
Сборная России
Новости
Уведомления
Главная
Хоккей
Россия

2 мая, 19:57

Ильин — о поражении «России 25»: «Белоруссия навязывала свою игру, а мы давали много пространства»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий команды «Россия 25» Михаил Ильин прокомментировал поражение от сборной Белоруссии (2:4) в рамках «Тура сборной».

«Матч сложился для нас не очень хорошо. С самого начала соперник навязывал свою игру, и мы давали много пространства. Сборная Белоруссии много владела шайбой, поэтому и забила много шайб. Мы улучшили свою игру только с середины второго периода, из-за этого такой результат», — цитирует Ильина пресс-служба ФХР.

Ранее «Россия 25» переиграла Казахстан в стартовом матче «Тура сборной» — 4:1. 5 мая россияне снова встретятся с белорусами. Матч состоится в Тольятти.

Источник: ФХР
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Читайте также
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
«Рейнджерс» Панарина прервали серию без побед в Нью-Йорке со старта сезона НХЛ
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • rotkiv

    Ну что, это уже дно или снизу еще постучат ?

    02.05.2025

  • Mick Shelby

    Скоро в России игроков высокого класса не останется. Всех продают в НХЛ.

    02.05.2025

  • Врн36

    Уберите этого Ротенберга от хоккея и вообще спорта подальше и поглубже

    02.05.2025

  • oleg ves

    без тренера, да еще и с идеями политика, далекого от хоккея, нормально сыграли

    02.05.2025

    • Ильин — о дебюте за «Россию 25»: «Почувствовал небольшой мандраж, но успокоился после первого периода»

    «Россия 25» заняла второе место в майском международном турнире

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости