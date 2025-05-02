Ильин — о поражении «России 25»: «Белоруссия навязывала свою игру, а мы давали много пространства»

Нападающий команды «Россия 25» Михаил Ильин прокомментировал поражение от сборной Белоруссии (2:4) в рамках «Тура сборной».

«Матч сложился для нас не очень хорошо. С самого начала соперник навязывал свою игру, и мы давали много пространства. Сборная Белоруссии много владела шайбой, поэтому и забила много шайб. Мы улучшили свою игру только с середины второго периода, из-за этого такой результат», — цитирует Ильина пресс-служба ФХР.

Ранее «Россия 25» переиграла Казахстан в стартовом матче «Тура сборной» — 4:1. 5 мая россияне снова встретятся с белорусами. Матч состоится в Тольятти.