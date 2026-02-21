ИИХФ может обсудить вопрос возвращения сборных России на турниры в конце 2026 года

В Международной федерации хоккея (ИИХФ) могут рассмотреть вопрос о возвращении российских и белорусских сборных на международные соревнования в ноябре-декабре 2026 года, сообщил вице-президент организации Боб Николсон.

«Следующее обсуждение этого вопроса, возможно, будет в ноябре-декабре этого года», — цитирует Николсона ТАСС.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований в юношеских дисциплинах с использованием национальных флага и гимна. Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

При этом действующие санкции остались в силе по итогам заседания совета ИИХФ, состоявшегося 21 января.