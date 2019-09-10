Игорь Ларионов: «У меня много идей, как улучшить развитие российского хоккея»

Игорь Ларионов прокомментировал назначение на должность советника главы штаба сборной России. По словам трехкратного обладателя Кубка Стэнли, у него есть идеи по развитию российского хоккея.

— Основная причина, по которой я принял решение заключить соглашение с ФХР — желание использовать накопившийся опыт, — цитирует официальный сайт ФХР Ларионова. — У меня много мыслей, различных идей о том, как улучшить развитие российского хоккея, помочь прогрессировать молодежи. Ее прогресс — главная задача, которую ставит передо мной федерация. Это касается и работы со сборными командами, и различных направлений реализации национальной программы подготовки.

Первый большой турнир, в котором я буду принимать участие — молодежный чемпионат мира в Чехии. Это знаковое соревнование для мирового хоккея, одно из главных в сезоне. Ближайшие три месяца у меня будет плотный график поездок для просмотра игроков по обе стороны океана. Впереди очень много работы.