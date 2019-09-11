Игорь Ларионов: «По-прежнему буду консультировать ребят, с которыми работал»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов, ставший советником главы штаба сборной России Романа Ротенберга, в интервью «СЭ» рассказал, что будет стараться чаще общаться с российскими игроками, которые выступают в Северной Америке.

— Безусловно. Я очень хорошо знаю всех ребят, которые играют за океаном. Порой приходится просматривать по четыре-пять игр в день. Если сборной нужна будет моя помощь — я буду помогать и консультировать по тем ребятам, кто сегодня в обойме. Кто впереди не по статистике, а именно по игре и по человеческим качествам.

— Продолжите заниматься агентской деятельностью?

— Мне не позволит график, но я не из тех, кто бросает. По-прежнему буду консультировать ребят, с которыми работал, для них я открыт, мне интересна их судьба. У каждого по ходу сезона случаются подъемы и спады. Если требуется рука помощи — всегда готов ее подать. Но задача номер один на сегодня — то, что я делаю для федерации и сборной.

Полностью интервью Игоря Ларионова — здесь.