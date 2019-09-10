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Игорь Ларионов назначен советником штаба сборной России

19:23
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Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов назначен советником главы штаба сборной России, сообщает официальный сайт ФХР.

В круг его обязанностей войдет работа со сборными командами России всех возрастов, а также внедрение и совершенствование национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина».

Ларионов будет давать рекомендации по развитию молодых игроков, принимать участие в тренировочных лагерях, организуемых ФХР. В обязанности специалиста войдет просмотр и анализ матчей с участием кандидатов в сборные. Он будет готовить заключения, аналитические справки по работе тренеров, а также предложения по спортивным мероприятиям, совершенствующим индивидуальную подготовку игроков и командный тренировочный процесс.

Игорь Ларионов в качестве хоккеиста выступал в советских «Химике» и ЦСКА, а в 1989 году одним из первых советских игроков уехал в НХЛ. В Северной Америке он выступал за «Ванкувер», «Сан-Хосе», «Детройт», «Флориду», а завершил карьеру в 2004 году в «Нью-Джерси».

Дополнительная информация

https://fhr.ru/news/item/61532/

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