Игорь Ларионов: «Мы делаем небольшие, но уверенные шажки вперед»

Тренер олимпийской сборной России Игорь Ларинов подвел итоги матча против «Сочи» (2:3) на турнире Sochi Hocky Open.

— Мы делаем небольшие, но уверенные шажки вперед. Ребята начинают получать уверенность, хотя у нас очень трудный календарь — три игры подряд. Это не оправдание, это просто факт. Это огромная возможность — поучаствовать в таком турнире, посмотреть, как реагирует молодежь на ту борьбу, на те моменты, которые возникают в ходе матча, когда ты должен держать удар. В целом скажу, что доволен прогрессом, ребята растут на глазах и получают колоссальный опыт, — цитирует тренера сайт ФХР.

— Три третьих периода проиграны с общим счетом 0:8. Молодым парням не хватает сил, чтобы играть до конца против более взрослых игроков?

— Мы не можем слишком много требовать от этих ребят, потому что они совсем еще молодые. Естественно, бороться подряд три дня, играть, можно сказать, на равных с очень сильными командами... Я считаю, что сейчас главное — не счет, не результат. Главное — посмотреть, на кого мы можем рассчитывать. Давайте не будем их судить, ребята приложили максимум усилий сегодня, вчера, позавчера. Они обучаются и из этого турнира вынесут очень много важного для себя.

— Вас не тревожит, что пока забивать получается только у одной пятерки?

— Если бы сейчас был декабрь, конечно, меня бы это тревожило. А мы говорим о начале августа. Конечно, хочется, чтобы забивали другие ребята. У них есть возможности, и сегодня были хорошие возможности забить. Раньше ребята играли против вратарей МХЛ и ВХЛ, а здесь сейчас гораздо более высокий уровень, это тоже надо понимать. Я бы хотел сыграть со сверстниками после этих трех матчей, чтобы понять, насколько эти игры помогли нам приобрести опыт.