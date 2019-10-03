Хоккейный комментатор Шестаков: «Медали Белошейкин не пропил, их отдали на хранение чиновнику»

Хоккейный комментатор петербургского телеканала Life78 рассказал о судьбе найденных медалей советского вратаря Евгения Белошейкина.

— Белошейкина я хорошо знал лично, — сообщил известный комментатор Андрей Шестаков. — Тогда еще не был журналистом, а работал исключительно музыкантом. Евгений очень любил композиции группы Scorpions и часто бывал в ресторане, где я пел, и все время просил, чтобы мы сыграли «для олимпийского чемпиона Евгения Белошейкина». Мы знакомы с его сестрой, поэтому, когда стало известно о том, что награды продают в интернете, я провел свое расследование.

Первоначальная версия была криминальная — о том, что медали украли, или сам хоккеист их продал или пропил. На самом деле ничего подобного не было. Через пару лет после смерти Евгения его мама побоялась, что награды могу украсть, поэтому отдала на хранение чиновнику ленинградского спорткомитета Малкову. Они дружили семьями. В 1996 году этот человек иммигрировал в Германию и увез с собой все медали. Мать Белошейкина умерла, и след исчез. Три года назад умер сам Малков, а его сын Роман совершенно не интересуется спортом. Медали ему были совершенно не нужны, поэтому он и выставил их на торги.

Племянник Белошейкина — тоже Евгений — очень оперативно сориентировался, слетали и все выкупил. Вчера его мама мне позвонила, все это рассказала и прислала фотографию. Что племянник Евгений будет делать с медалями, пока неизвестно. Слышал, что СКА собирается организовать клубный музей хоккейной славы в «Хоккейном городе». Если он появится, то все награду наверняка окажутся там. Может, они останутся в семье как реликвия. (Евгений Белоусов)

Племянник олимпийского чемпиона Евгения Белошейкина выкупил его награды

Медали советского вратаря Белошейкина проданы. Покупатель неизвестен