Хоккеистка сборной России: «Не скажу, что мы деньги лопатой гребем»

Нападающая сборной России Ольга Сосина в интервью «Известиям» отметила, что хоккеистки не зарабатывают много, но на жизнь хватает.

— Ваш клуб постоянно лидирует и побеждает в ЖХЛ. Насколько легко ему это дается? Существует стереотип, что «Агидель» всех превосходит по возможностям, поэтому в последние годы доминирует.

— Да всё это преувеличено. Многие говорят, что у «Агидели» очень большой бюджет. Но он не больше, чем у питерского «Горного», и гораздо меньше, чем у китайской «КРС Ванке Рэйз». Посмотрите на наш состав — у нас в третьем звене играет одна молодежь по 16-17 лет. В каждом клубе есть сборники. Не считаю, что у нас их больше.

— Насколько в женском хоккее игрок может себя обеспечить только за счет этой работы?

— Я не скажу, что мы тут вообще лопатой деньги гребем. Но жить можно. Хватает того, что зарабатываем. Если бы не хватало, нашли бы, чем еще заняться параллельно с хоккеем.